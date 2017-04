Der Hirte hat den Pfad verloren

»Für mich war er immer ein Held«, sagt Denis Goldberg über Jacob Zuma. Die beiden kennen sich gut. Sie haben beide als Führungskader des African National Congress (ANC) gegen das rassistische Apartheidsregime gekämpft. Und für ihren Einsatz zur Befreiung Südafrikas haben beide mit langen Haftstrafen bezahlen müssen. Die Vergangenheitsform, die Goldberg bei seinem Vortrag im Mai vergangenen Jahres in Berlin wählte, war dennoch kein Zufall. Zuma war ein Held, er ist es aber längst nicht mehr. Die Korruptionsskandale, in die der heutige Staatspräsident Südafrikas verwickelt ist, machen ihn nicht zuletzt für seinen ANC immer mehr zur Bürde. »Bitte tritt zurück«, forderte Goldberg daher sogar und appellierte an Zuma, der Partei die Peinlichkeit zu ersparen, ihn absetzen zu müssen. Beides passierte nicht. Zuma blieb im Amt. Selbst als die Partner des ANC in der Regierungsallianz, der Gewerkschaftsbund Congress of South African Trade Unions (COSATU) und die Sou...