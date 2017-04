Recycling im Weltall

Die Raumfahrt erlebte in der vergangenen Woche einen Durchbruch, und kaum jemand hat es bemerkt. Jedenfalls blieb das öffentliche Echo außerhalb von Expertenkreisen vergleichsweise gering. Offenbar ging es in der täglichen Nachrichtenflut einfach unter. Was war geschehen? Der private Raumfahrtkonzern Space X hat vor einer Woche erstmals eine Trägerrakete namens »Falcon 9« wiederverwendet und mit ihr einen Satelliten ins All geschossen. Anschließend landete die erste Antriebsstufe wieder auf einer schwimmenden Plattform im Atlantik. Die zweite Stufe der Rakete brachte den Satelliten »SES-10« in seine Umlaufbahn, von der aus er Signale nach Südamerika und Mexiko weiterleiten soll.

Elon Musk, der Gründer und Leiter des Unternehmens, bezeichnete den Einsatz als »unglaublichen Meilenstein in der Geschichte des Weltalls«. Musk ist der Tausendsassa unter den Milliardären aus dem Silicon Valley, die mit Firmen der Digitalbranche innerhalb weniger Jahre in die Rieg...