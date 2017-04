Wunderheilerin des Tages: Uljana Suprun

Dass russische Filme die ukrainische Seele verderben und russische Bücher den ukrainischen Geist, das kann man ja aus Sicht der dort herrschenden nationalistischen Idiotie zur Not noch nachvollziehen. Jetzt hat die amtierende Gesundheitsministerin der Ukraine, Uljana Suprun, den lateinischen Merkspruch »Mens sana in corpore sano« kongenial weiterentwickelt: Wozu ein gesunder Körper, wenn der Geist eh krank ist. Sie forderte, den Import russischer Medikamente zu verbieten. Die heimischen wie auch die westlichen Pharmahersteller sollten rasch Ersatz für all j...