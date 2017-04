Arbeiter gegen Investmentbanker

Die Verfassung ändern? Die »Fünfte Republik« verabschieden und eine »sechste« einläuten ? Alles Mist, sagten die Kandidaten des Nouveau Parti Anticapitaliste (Neue Antikapitalistische Partei), Philippe Poutou, und der Lutte Ouvrière (Arbeiterkampf), Nathalie Arthaud, am Dienstag abend während der großen Fernsehdebatte des TV-Kanals BFM TV. Dort stellten sich zum ersten Mal alle elf Präsidentschaftsbewerber den Kameras und einem Millionenpublikum. Herausragendes Ergebnis der Midnightschau: Die sogenannten »kleinen Kandidaten« konnten Wahrheiten aussprechen, die ihre Konkurrenten in diesem Wahlkampf tunlichst vermeiden. »Was soll in Frankreich und in der Welt besser werden«, fragte Arthaud, »wenn auch künftig das Kapital regiert und nicht der Präsident«, der am 7. Mai gewählt werden soll?

»Gewonnen« habe das TV-Duell der Europaabgeordnete Jean-Luc Mélenchon, Kandidat des Parti de Gauche (Die Linke) und der Kommunisten. Gefolgt vom Mitte-rechts-Kandidaten Emm...