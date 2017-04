Unklare Verbindungen

Am Tag nach dem U-Bahn-Anschlag in St. Petersburg ist die Zahl der Todesopfer auf 14 gestiegen. Wie eine Sprecherin des russischen Gesundheitsministers am Dienstag morgen mitteilte, verstarben drei schwerverletzt geborgene Personen auf dem Weg ins Krankenhaus oder in der Notaufnahme. Die Gesamtzahl der Verletzten liegt nach ihren Angaben bei 62; 49 seien am Dienstag noch in stationärer Behandlung gewesen, 13 Patienten mit leichteren Verletzungen seien nach Hause entlassen worden.

In den Petersburger U-Bahnstationen sind verstärkte Sicherheitsvorkehrungen eingeführt worden. An den Eingängen müssen Passagiere durch Metalldetektoren gehen, verdächtiges Gepäck wird durchleuchtet. Zu chaotischen Verhältnissen kam es insbesondere deshalb nicht, weil die Zahl der Fahrgäste geringer war als sonst. Viele Autofahrer haben weiße Zettel an die Windschutzscheiben geklebt als Zeichen, dass sie bereit sind, ÖPNV-Passagiere kostenlos mitzunehmen.

Großes Lob erhielt die Rea...