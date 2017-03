Bulgarien vor schwieriger Regierungsbildung

In Bulgarien hat die Partei der »Bürger für eine europäische Entwicklung« (Gerb) am Sonntag die Parlamentswahl gewonnen. Nach dem offiziellen Wahlergebnis, das am Montag in Sofia veröffentlicht wurde, erhielten die Konservativen 32,6 Prozent der Stimmen und 96 der 240 Sitze im Parlament. Zweite Kraft wurde die sozialistische BSP mit 27 Prozent, die ihre Präsenz in der Legislative auf 79 Mandate verdoppeln konnte.

Es war die dritte Parlamentswahl in Bulgarien binnen vier Jahren. Sie war nötig geworden, weil Borissow nach der Niederlage seiner Kandidatin gegen den von den Sozialisten unterstützten Rumen Radew bei der Präsidentenwahl im November d...