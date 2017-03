Mikroplastik und Schadstoffe

Sauberes Wasser ist die Grundlage des Lebens. Da der Zugang zu dem Rohstoff weltweit immer schwieriger wird, muss man auf diese Binsenweisheit immer wieder hinweisen. Der von den Vereinten Nationen ausgerufene Weltwassertag am heutigen Mittwoch ist dafür für etliche Nichtregierungsorganisationen ein willkommener Anlass. So sind wir zwar in Deutschland in einer sehr komfortablen Situation, in der der Zugang zu sauberem Trinkwasser generell gewährleistet ist, allerdings bedarf es auch hier großer Anstrengungen, die Standards zu halten. So hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Dienstag darauf aufmerksam gemacht, dass Mikroplastik im Abwasser die Kläranlagen zunehmend belaste. »Obwohl die Abwasserbehandlung in Deutschland auf einem hohen Stand ist, können Kläranlagen Mikroplastik nicht vollständig aus dem Wasser entfernen. Und jene Mengen, die im Klärwerk herausgefiltert werden, landen dann als Klärschlamm auf und in den Böden«, erklär...