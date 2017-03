Libyen wird zur Mauer

In Rom sind am Montag Innenminister unter anderem aus Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich mit ihren Amtskollegen aus Algerien, Tunesien und Libyen zusammengekommen. Die europäischen Teilnehmer machten keinen Hehl daraus, dass es ihnen darum ging, Flüchtlinge auf ihrem Weg nach Europa »so früh wie möglich« aufzuhalten. Die Menschen aus Afrika müssten daran gehindert werden, »sich durch Libyen auf den Weg zu machen«, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU). »Wir haben ein gemeinsames Interesse daran, dass sich insbesondere diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, gar nicht erst aufmachen aus Staaten in Afrika, ihr Leben riskieren in der Wüste, kriminelle Schlepperorganisationen bezahlen, ihr Leben erneut riskieren bei der Überquerung des Mittelmeeres, um dann in Europa zu erfahren, dass sie keine Chance haben zu bleiben.«

Allein am Sonntag mussten Hilfsorganisationen mehr als 3.000 Flüchtlinge retten. Nach Angaben der Internationale...