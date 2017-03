Mosaik an der Wolga

Die drei Turkrepubliken der Russischen Föderation erstrecken sich im europäischen Teil des Landes über eine Fläche, die zweieinhalbmal größer ist als Österreich. Benannt sind sie nach ihren namensgebenden Völkern: Tschuwaschien, Tatarstan und Baschkortostan. Während die Titularnation der Baschkiren eine Minderheit in ihrer Republik bildet, stellen die Tschuwaschen in ihrem Land die Bevölkerungsmehrheit dar. Die Anzahl der Tataren in Tatarstan liegt ebenfalls knapp über der Hälfte der Republikeinwohnerzahl. Neben dem Russischen ist die jeweilige Nationalsprache der drei Völker als offiziell anerkannt. Insbesondere in den Hauptstädten Tscheboksary (Tschuwaschien), Kasan (Tatarstan) und Ufa (Baschkortostan) kommt das zur Geltung. Hier trifft man überall auf bilinguale Schilder, Gedenktafeln und Aushänge. Neben den sozialistischen Zuckerbäckerstilgebäuden, den Platten- und Glasbauten, stößt man immer wieder auf das Ethnische. In Mosaiken und Ornamenten findet...