Kampf dem Junkfood

Als Konsequenz aus mehreren Skandalen soll die Lebensmittelkontrolle in der EU deutlich verschärft werden. Das EU-Parlament verabschiedete am Mittwoch eine Verordnung, mit der in der gesamten Versorgungskette vom Erzeuger bis zum Verbraucher ein umfassendes und wirksames Kontrollsystem eingeführt werden soll. Die Kontrollen betreffen neben Lebensmitteln auch Futtermittel, die Tierzucht, die Verwendung von Pestiziden, die ökologische Landwirtschaft sowie die geschützten Herkunftsbezeichnungen.

Ziel ist, die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln zu verbessern und Betrugsfällen wie dem Pferdefleisch­skandal im Jahr 2013 vorzubeugen. Die EU-Staaten werden zu regelmäßigen Kontrollen verpflichtet. Zudem soll es auch mehr unangemeldete Untersuchungen geben. Außer...