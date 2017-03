Instrumente gezeigt

Können die das? Die türkische Regierung blockiert, wie Die Welt am Mittwoch berichtete, seit einiger Zeit die Kooperation der NATO mit ihren 22 Partnerländern. Warum? Ankara ist empört, weil Wien gefordert hat, die EU-Beitrittsgespräche mit dem Land abzubrechen. Es schlägt zurück – und verweigert die Zustimmung zu allen Programmen im Rahmen der NATO-Initiative »Partnership for Peace«, an denen Österreich, einer der NATO-Kooperationspartner, in irgendeiner Form beteiligt ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass einige Ausbildungsprogramme nicht mehr stattfinden können; der neue Lehrgang an der NATO-Militärakademie in Rom etwa findet ohne Beteiligung der Partnerländer statt. Für die NATO ist das kurzfristig ärgerlich, langfristig aber ein echtes Problem: Die Lehrgänge sind wichtig, um sich auf gemeinsame Einsätze vorzubereiten und gemeinsam kriegsfähig zu sein. Noch sind die Sperenzchen der Türkei verkraftbar, doch so langsam staut sich in B...