Streit zwischen Nationalisten

Die ukrainische Regierung ist am Montag gewaltsam gegen einige der Blockaden an den Zufahrtsstraßen zum Donbass vorgegangen, an denen Anhänger ultrarechter Gruppen gegen Kohleimporte aus den international nicht anerkannten Volksrepubliken Donzek und Lugansk demonstrieren. Einheiten der Polizei und der Nationalgarde räumten drei von sechs Sperrpunkten. Dabei wurden etwa 40 der dort anwesenden Nationalisten vorübergehend festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, waren von 43 Inhaftierten neun vorbestraft, einer sogar wegen Mordes. Er war 2013 freigekommen und erklärte, er habe sich den Blockaden angeschlossen, weil ihm ein Tageshonorar von 400 Grivna (rund 14 Euro) versprochen worden sei. Bis zum Dienstag morgen waren a...