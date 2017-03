Licht und Schatten am Flughafen

Es geht doch – zumindest in Stuttgart: Ver.di hat am Montag abend einen Tarifabschluss für die Bodenverkehrsdienste am Flughafen errungen, mit dem die Beschäftigten nicht nur mit Peanuts abgespeist werden. Die Gewerkschaft hat sich in der fünften Verhandlungsrunde mit der Flughafentochter SGS auf einen Vertrag geeinigt, nach dem die Beschäftigten ab 1. März einen Euro mehr pro Stunde und eine Einmalzahlung von 700 Euro erhalten. Weitere Erhöhungen um jeweils 20 Cent gibt es zum 1. April 2018 und 1. April 2019. Derzeit liegen die Löhne in der untersten Gruppe mit 9,20 Euro nur knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn. »Möglich wurde der heutige Durchbruch nur durch den eng...