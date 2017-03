Re: Auch unsere Niederlande!

Sylvana Simons und ihre neue Partei

In den Niederlanden könnte die rechte »Partei für die Freiheit« (PVV) bei den Wahlen am 15. März 2017 stärkste Kraft werden. Für Migranten und Muslime im Land ist das ein Alptraum. »Re:« zeigt, wie verhärtet die Positionen in der einstigen liberalen Vorzeigedemokratie sind. Und wie sehr Sylvana Simons, ehemalige TV-Moderatorin und Gründerin der neuen Partei »Denk«, für ihr politisches Engagement gegen rechts angefeindet wird.

Arte, 19.40

Ein Mann zu viel

1943: Eine Gruppe Widerstandskämpfer dringt in der Auvergne in eine deutsche Stellung ein, um zwölf zum Tode verurteilte Gefangene zu befreien. Die anderen Insassen sollen zurückgelassen werden. Doch n...