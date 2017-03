Dort, das ist die Stelle, sehen Sie? Dort unten? Kommen Sie etwas näher. Vorsicht, die Schläuche … Unterhalb der Felswand, haben Sie die? 37-09-ap. Aktivieren Sie sonst die Fotoverstärkung in Ihrer Maske. Überreste der Kuppel sind noch zu erkennen, einige Stelen ebenfalls, mehr nicht … Hey, bleiben Sie im markierten Bereich, Schätzchen! Sie können hier nicht einfach so rumspazieren! Die Witterung zersetzt die Plateaus innerhalb von Wochen. Während wir hier stehen, bröselt uns das Zeug unter den Füßen weg, verstehen Sie? Sind schon einige abgestürzt … Luftwirbel. Reißen einen in die Tiefe … Tun Sie einfach, was ich sage.

Also, Herrschaften, jetzt holen Sie mal alle den Quadranten 31-12-pz näher ran. Die Trümmer dort in der Schneise. Das war einmal ein massiver Stahlbetonmonolith. Die Unbemannten haben ihn freigelegt. War ja alles vermoort und überwuchert. Bis zu sieben Meter im schlammigen Boden begraben … Die Kollegen vermuten, dass die Reste einer ganze S...