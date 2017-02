»Europa setzt sich über Grundrechte hinweg«

Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof, EuGH, Paolo Mengozzi, sieht die EU- Staaten in der Pflicht, Flüchtlingen eine sichere Einreise per Visum nach Europa zu ermöglichen. Dagegen strebt ein Treffen von Vertretern des sogenannten Valetta-Prozesses in Malta quasi das Gegenteil an: Abschiebungen von Afrikanern aus Europa forciert zu betreiben. Wie sind diese entgegengesetzten Ansinnen einzuordnen?

Der »Valetta-Prozess« läuft seit Ende 2015, um Migrations- und Fluchtbewegungen aus Afrika nach Europa zu verhindern. Mit dieser Absicht kamen die Staatschefs von 35 afrikanischen und 28 europäischen Ländern, damals am 11. und 12. November beim EU-Afrika-Migrationsgipfel in Maltas Hauptstadt zusammen. Am vergangenen Mittwoch und Donnerstag gab es ein weiteres Treffen hoher Beamter aus Europa und Afrika, um Rücknahmeabkommen mit afrikanischen Ländern für Geflüchtete durchzusetzen. Dagegen ist die Äußerung des Generalanwalts Mengozzi ein erfreuliches Signal i...