»Was in den besetzten Gebieten geschieht, ist schlimmer als Apartheid«

Sie wurden 1959 in Südafrika geboren, wuchsen in der Zeit der Apartheid auf und kämpften dagegen. Ein enger Verbündeter des Regimes war damals Israel, lassen sich die beiden Systeme vergleichen?

Man muss unterscheiden zwischen einerseits Israel und andererseits dessen Verhalten in den besetzten palästinensischen Gebieten. Was den Staat Israel betrifft, sind beide Systeme vergleichbar: die tägliche Diskriminierung der Palästinenser, die unterschiedlichen Gesetze, die für die arabischen und die jüdischen Bürger gelten. Diese diskriminieren ganz klar in der Frage von Land- und Hauseigentum, aber auch im sozialen Bereich wie bei der Bildung oder der Gesundheitsversorgung. Die Antwort ist also ja, die Apartheid Südafrikas ist dem System im heutigen Staat Israel vergleichbar. Was die Lage in den besetzten Gebieten betrifft – beispielsweise hinsichtlich der Kontrolle der Ressourcen –, ist ein solcher Vergleich nicht zulässig, dort ist es viel schlimmer, als es in...