Vor 25 Jahren begann die Revolution

Am 4. Februar 1992 – vor 25 Jahren – versuchte in Venezuela eine vom Oberstleutnant Hugo Chávez geführte Gruppe von Soldaten, die Regierung zu stürzen. Die Rebellion gilt heute als der Beginn der »Bolivarischen Revolution« in dem südamerikanischen Land.

»Wir wollten nie einen klassischen Militärputsch durchführen, um die demokratischen und Menschenrechte zu verletzen«, betonte Chávez Jahre später in einem 2013 unter dem Titel »Mein erstes Leben« als Buch veröffentlichten Gespräch mit dem Journalisten Ignacio Ramonet. »Wir verstanden uns als Soldaten eines Volkes und nicht als Schlächter im Dienst der Oligarchie und ihrer Gringo-Freunde.«

Chávez hatte schon Jahre zuvor innerhalb der Streitkräfte eine illegale Organisation gegründet, die »Revolutionäre Bolivarische Bewegung« (MBR-200). Die Zahl stand dabei für den 200. Geburtstag des Nationalhelden Simón Bolívar (1783–1830). Die illegale Gruppe beschränkte sich zunächst darauf, die Lage in Venezuela zu diskut...