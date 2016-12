Nomaden in Billigjobs

Bangladesch zählt – ebenso wie Pakistan, Nepal, Indien und die Philippinen – zu den wichtigsten »Exporteuren« von Arbeitskräften, insbesondere in die Golfstaaten. Nachdem die Statistiken in den Vorjahren einen Rückgang auswiesen, ist im ablaufenden Jahr die Nachfrage nach dieser ganz besonderen Ware wieder deutlich gestiegen: 722.100 neue Arbeitsmigranten wurden amtlich von Anfang Januar bis Mitte Dezember gezählt – für das ganze Jahr erwarte die Regierung, dass die Grenze von 750.000 überschritten wird, sagte der zuständige Minister Nurul Islam am vergangenen Sonnabend aus Anlass des Internationalen Tages der Migranten bei einer Pressekonferenz in Dhaka. Das sei der größte Anstieg innerhalb von zehn Jahren. Im vergangenen Jahr wurden »nur« 550.000 Personen gezählt, die das Land verließen, um ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Der fragwürdige Rekord aus dem Jahr 2008 liegt bei 875.000. Insgesamt leben 7,22 Millionen Bangladescher im Ausland.

