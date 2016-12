Bremse für Erneuerbare

Die EU-Kommission hat am Mittwoch ein umfangreiches Paket von Entwürfen für neue und überarbeitete Verordnungen und Richtlinien zur Energiepolitik vorgelegt. In den kommenden Monaten soll das vom EU-Parlament und vom Europäischen Rat – also den Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten – diskutiert werden. Enthalten sind in dem Konvolut unter anderem Vorschläge für eine Vereinheitlichung der Förderung erneuerbare Energieträger, verschiedene Dokumente zur Schaffung eines einheitlichen Strommarktes, zur Wärmedämmung von Gebäuden, zur allgemeinen Steigerung der Energieeffizienz und zur Versorgungssicherheit.

Als ein Ziel wird beispielsweise angegeben, bis 2030 die Hälfte des in der EU genutzten elektrischen Stroms mit erneuerbaren Energieträgern (Wind, Wasser, Sonnen und Biomasse) zu generieren. Deren Anteil liegt aktuell bereits bei 29 Prozent. Das Ziel ist also nicht übermäßig ehrgeizig, sondern läuft eher auf eine Drosselung des Ausbautempos hinaus. T...