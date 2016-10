Rochade in Algier

Algeriens regierende Einheitspartei Nationale Befreiungsfront (FLN) hat einen neuen Generalsekretär. Der seit 2013 amtierende Amar Saïdani trat am Samstag überraschend von seinem Amt zurück – aus gesundheitlichen Gründen, so die offizielle Begründung. Es dürften andere Motive hinter dem Personalwechsel stehen, denn ­Saïdani, der als Vertrauter von Staatspräsident Abdelaziz Bouteflika in das Amt gekommen war, hatte sich im Laufe des Jahres mehrfach aggressiv in ­partei- und regime­interne Flügelkämpfe eingemischt und dabei heftig gegen Gegner, aber auch Getreue Bouteflikas geschossen.

Der erzwungene Rücktritt des seit 1990 amtierenden Chefs des gefürchteten Geheimdienstes DRS, Mohamed »Toufik« Mediène, im vergangenen Jahr hatte die Rivalitäten zwischen Bouteflikas FLN und dem Sicherheitsapparat vorerst abschwächen können. Doch der damals als Wortführer Bouteflikas aufgetretene Saïdani teilte trotz Toufiks Absetzung weiterhin gegen diesen aus. Er warf ihm vo...