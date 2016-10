Handball: WM wieder im Bezahl-TV?

Berlin. Es gibt im Handball neuerdings blaue Karten und recht komplizierte Regelungen, die das Spiel beschleunigen sollen. Ein selbstklebender Ball soll wohl auch bald eingeführt werden. Der Sport will im Fernsehen was hermachen. Allerdings wird die WM im Januar in Frankreich hierzulande wohl wieder nicht im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Seit Monaten bemühen sich ARD und ZDF um ein Entgegenkommen des Rechteinhabers BeIN Sports aus Katar. »Es gibt leider keine Fortschritte«, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in dieser Woche. Auch das ZDF habe »mehrfach schriftlich und in Gesprächen Interesse an einer Liveberichterstattung beim Rechtehalter« bekun...