Bei VW drohen Einschnitte in Milliardenhöhe

Der Autobauer VW plant Kürzungen in Milliardenhöhe. Der Konzern will Stellen vernichten und womöglich auch den geltenden Tarif beschneiden. Angeblich, um das Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Bis 2020 sollen 3,7 Milliarden Euro eingespart werden. Ein Teil der Summe soll im Rahmen des bereits 2014 aufgelegten »Effizienzprogramms« eingespart werden. VW-Markenchef Herbert Diess hat am Donnerstag für Tausende Fachkräfte fünf Stunden mehr Arbeitszeit pro Woche ins Spiel gebracht. Er sprach von einer 40-Stunden-Woche für die Mitarbeiter in der Technischen Entwicklung (TE). Bisher gilt für sie laut VW-Haustarif, der noch ein Jahr läuft, in aller Regel eine 35-Stunden-Woche. Diess sprach im Wolfsburger Stammwerk bei der Betriebsversammlung. Das Treffen war nicht öffentlich.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur will Diess seine 40-Stunden-Ansage nicht als Forderung verstanden wissen. Es gehe ihm um Lösungen für ein Nadelöhr. Die TE leide seit Monaten u...