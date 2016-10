Vorbild Sowjetunion

Jegor Weprew humpelt auf zwei Krücken den Pfad entlang. Mühsam versucht er seine Kräfte in einem Park in der Nähe von der Uniwersitetskaja-Straße im Zentrum von Donezk wiederzuerlangen. Auf den ersten Blick scheint sein unbeugsames Bein unter der Hose eine Prothese zu sein. Zum Glück wird sein Gang jedoch nur durch einen schweren Gipsverband behindert. Der 35jährige Soldat kämpft auf der Seite der Donezker »Volkswehr« gegen die Armee der Ukraine. Vor einem Monat wurde er zum zweiten Mal verwundet. »Ich wurde in die Beine und in den Rücken getroffen«, berichtet er. »Unsere Position befand sich 500 Meter außerhalb von Schirokino.« In dem Gebiet um das heute fast vollkommen zerstörte Dorf östlich von Mariupol am Asowschen Meer liegt einer der am meisten umkämpften Abschnitte der Front.

Seine Militäruniform im Flecktarn trägt er noch. Insignien auf seiner linken Schulter zeigen die Loyalität des verwundeten Soldaten zur DNR und zu Noworossija. DNR steht für di...