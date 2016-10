Die Afrikanische Union warnte vergeblich

Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat in seiner aktuellen Ausgabe ein kurzes Interview mit dem Präsidenten des Tschad, Idriss Déby. Der 64jährige führt seit Anfang dieses Jahres den Vorsitz in der Staatengemeinschaft des Kontinents, der Afrikanischen Union (AU). An mehreren Stellen des Gesprächs erinnert Déby daran, dass die AU 2011 immer wieder davor gewarnt hatte, den Sturz des libyschen Staatschefs Muammar Al-Ghaddafi durch einen vom Westen unterstützten Bürgerkrieg herbeizuführen.

Dem Spiegel sagte Déby jetzt: »Wir sahen diese Bedrohung kommen, seitdem der Krieg in Libyen begann. Wir warnten die internationale Staatengemeinschaft. Sie hat nicht auf uns gehört. Ghaddafi wurde getötet, und dann überließ man Libyen irgendwelchen Bewaffneten, ohne Regierung, ohne Institutionen. Bitte sehr! Wir haben jetzt den Schaden, und Afrika muss damit leben.«

Konkret bezogen auf den Krieg gegen die islamistische Organisation Boko Haram in Niger...