Liebe zu dritt

Im Jahr 1962 kam »Jules et Jim« von François Truffaut in die Kinos. Die Vorlage, das 1953 erschienene gleichnamige Buch von Henri-Pierre Roché, erlangte damit internationale Bekanntheit. In diesem arbeitet Roché die Dreiecksbeziehung mit seinem Freund Franz Hessel und dessen Frau Helen Hessel auf (es handelt sich bei ihnen um die Eltern von Stéphane Hessel, dem Résistance-Kämpfer und Autor von »Empört euch!«). Die diesjährige Neuübersetzung ins Deutsche (Schöffling & Co.) hat Patricia Klobusiczky vorgenommen. Selbst zu Wort kommt sie heute in der Sendung »Jules et Jim, Henri Pierre Roché – und ›Das Café der Existenzialisten‹« (14 Uhr) auf FSK.

Auf dem Hörspielsendeplatz von »SWR 2 Tandem« werden heute und nächsten Dienstag die fünf Kurzhörspiele auf der Shortlist für den »ARD-Pinball« (19.20 Uhr) ausgestrahlt. Der Wettbewerb für die freie Szene findet im Rahmen des Publikumsfestivals der Karlsruher »ARD-Hörspieltage« (9. bis 13.11.) statt. Online kön...