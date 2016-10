Gezeter gegen Gleichstellung

Nachdem mehrere zehntausend christliche Fundamentalisten, Rechtskonservative und auch Neofaschisten am vergangenen Sonntag in Paris gegen die gesellschaftliche Gleichstellung von Lesben, Schwulen und Transsexuellen aufmarschiert waren, drohen auch in Deutschland weitere Großaufmärsche der Hassprediger. So wollen die Ewiggestrigen am 30. Oktober erstmalig in Wiesbaden aufmarschieren, um unter anderem gegen die gleichberechtigte Darstellung unterschiedlicher Lebensweisen im Schulunterricht zu wettern. Der Protest, der auch in Hessen unter dem Motto »Demo für alle« steht, richtet sich dagegen, dass Schüler künftig fächerübergreifend zur »Akzeptanz verschiedener sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Identitäten« erzogen werden sollen. Gegen die Provokation der Rechten hat sich ein »Bündnis für Akzeptanz und Vielfalt« gegründet, um zeitgleich zum Aufmarsch der Rechten »für ein buntes und vielfältiges Hessen zu demonstrieren«.

Während die Gleichstellungs...