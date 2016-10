Das Finanzamt Frankfurt am Main hat Ihnen im Jahr 2014 die Gemeinnützigkeit aberkannt. Sie haben dagegen Klage eingelegt, und nun steht der Termin für das Verfahren fest: Am 10. November wird vor dem Hessischen Finanzgericht verhandelt. Was erwarten Sie von dem Prozess?

Es wird, wie auch immer, eine richtungweisende Entscheidung des Finanzgerichtes. In der Aberkennung der Gemeinnützigkeit geht es um zentrale Fragen, was Zivilgesellschaft darf und was nicht. Das wird geklärt werden.

Mit welcher Begründung hat das Finanzamt damals so gehandelt?

Das Finanzamt sagt, man dürfe keine politischen Fragen stellen, man dürfe keine politischen Ziele verfolgen, und man dürfe keine politischen Forderungen stellen, wenn man diesen Status haben will. Man dürfe keinerlei politische Tätigkeiten ausüben. Tut man das, ist man eben nicht mehr gemeinnützig.

Und wie haben Sie Ihre Klage dagegen begründet?

Wenn die Argumentation des Finanzamtes zur Anwendung käme, wäre nicht nur ATT...