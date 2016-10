Staat »wachsam und wehrhaft«

Nach der Festnahme des terrorverdächtigen Syrers Dschaber Al-Bakr, der am Montag in Leipzig von Landsleuten der Polizei übergeben wurde, kommen immer mehr Details ans Licht. Der Bundestagsabgeordnete André Hahn (Die Linke) forderte am Dienstag ein Aufenthaltsrecht für die Syrer, die den 22jährigen überwältigt und gefesselt hatten, als ihnen klargeworden war, wem sie da einen Übernachtungsplatz geboten hatten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte dem Hinweisgeber am Montag ihre Anerkennung ausgesprochen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte dagegen erklärt, der Fall zeige, »dass unsere Sicherheitsbehörden sehr wachsam sind und dass unser Rechtsstaat wehrhaft ist«. Nach Behördeninformationen plante der mutm...