Rausschmiss für positiven Cashflow

»Von Enttäuschung zu Trauer zu Wut« stand auf einem der Spruchbänder, mit denen Mitarbeiter der Anlaufstelle für Straßenkinder »Kids« am Hamburger Hauptbahnhof am Freitag gegen den Rausschmiss aus dem ehemals städtischen Bieberhaus protestierten. Weil der Vermieter, der Immobilienkonzern alstria office REIT-AG, das Gebäude modernisieren will, musste die Einrichtung nach 23 Jahren erfolgreicher Arbeit ausziehen (jW berichtete). Das ging allerdings nicht ohne Widerstand ab. Nach Auswechslung des Türschlosses durch den Vermieter bauten sich die Mitarbeiter vor der Tür auf, während sich in den Räumen mehrere Jugendliche, ehemalige und jetzige Klienten des Kids, aneinanderketteten.

Die Besetzung war aber nur von kurzer Dauer. Wie taz Hamburg berichtete, stellte ein Vertreter der alstria Strafantrag. Polizisten in voller Montur, behelmt und mit Schlagstöcken ausgerüstet, rückten an, eine Räumung drohte. Nur der Intervention von Sabine Boeddinghaus, Chefin und ju...