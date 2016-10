Neuseelands abgehängte Minderheit

Neuseeland ist nicht sehr groß, dünn besiedelt und dennoch sozial gespalten. Von den 4,4 Millionen Einwohnern stammen rund sieben Prozent, also etwas mehr als 300.000 Menschen, von den kleineren Inselstaaten Ozeaniens. Die meisten davon haben ihre Wurzeln in Samoa und Tonga sowie dem halbautonomen Cook-Archipel. Fast gleichauf folgen asiatische Einwanderer, deren Anteil zuletzt auf neun Prozent gestiegen ist. Einer aktuell vorgelegten Studie zufolge bilden vor allem die Menschen aus der polynesischen Nachbarschaft die sozial am schlechtesten gestellte Gruppe.

Obgleich es Fortschritte gibt, zeichnen die Verantwortlichen der Untersuchung noch immer ein eher düsteres Bild. Der Abstand zur weißen, europäischstämmigen Mehrheit (rund zwei Drittel) und selbst den Maori (den frühesten Bewohnern der beiden Hauptinseln des Staates) hat sich zwar etwas verringert, bleibt aber beträchtlich. Vor allem die Lage der jungen Generation zeigt dies.

Das Forscherteam der Uni...