Die US-Streitkräfte haben am Mittwoch bei einem Luftangriff in Somalia 13 einheimische Soldaten und neun Zivilisten getötet. Das zuständige Africa Command (Africom) in Stuttgart und das Pentagon bestehen jedoch darauf, dass lediglich neun Schabab-Rebellen ums Leben kamen und dass die Operation »in Koordination mit der Bundesregierung Somalias« erfolgt sei. Die wiederum hat die USA am Donnerstag nach einer Kabinettssitzung aufgefordert, eine Erklärung für den »Vorfall« zu liefern.

Nach übereinstimmenden Berichten der somalischen Zentralbehörden und der Regionalregierung des Bundesstaates Galmudug, wo der Angriff stattfand, scheint eindeutig, dass die US-Luftwaffe oder der möglicherweise mit Drohnen beteiligte Auslandsgeheimdienst CIA ein falsches Ziel angegriffen hat. Alle somalischen Stellen, sogar Al-Schabab selbst, haben ausdrücklich erklärt, dass die islamistische Kampforganisation in dem fraglichen Gebiet nicht operiert.

Dagegen bezichtigt das Africom m...