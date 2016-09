Bis heute kein Friedensvertrag

Japan annektierte Korea im Jahre 1910. Damit war das Land während des Zweiten Weltkrieges Kriegspartei und wurde bei der Befreiung vom japanischen Faschismus 1945 von sowjetischen und amerikanischen Truppen besetzt. Anders als in Deutschland eskalierte dort der Kalte Krieg zu einem heißen. 1950 unternahm Nordkorea den Versuch, den von den Amerikanern besetzten Süden militärisch zu befreien. Dem war eine Reihe südkoreanischer und amerikanischer Provokationen an der Demarkationslinie vorausgegangen. Die von den USA geführte Streitmacht aus 22 Staaten mit einer Truppenstärke von einer halben Million Mann marschierte bis zur chinesischen Grenze durch, was durch kein UN-Mandat gedeckt war. Mit Hilfe Chinas schlug die Volksarmee Nordkoreas die Angreifer bis zur fr...