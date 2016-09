Zerstrittenes Kartell in Aktion

Die Einigung der großen Ölförderländer auf eine Drosselung ihrer Produktion hat den Preis für den fossilen Rohstoff umgehend in die Höhe getrieben. Auch die wichtigen Börsenindizes in Asien und Europa legten am Donnerstag zu, vor allem Papiere von Energieunternehmen profitierten. Sollte der Preistrend anhalten, könnten bald Benzin und Heizöl teurer werden. So mancher Analyst bezweifelt aber eine nachhaltige Wirkung der Abmachung.

Die Organisation der erdölexportierenden Länder (OPEC) hatte bei ihrem Treffen in Algier am späten Mittwoch abend nach sechsstündigen Verhandlungen beschlossen, ihre tägliche Fördermenge auf 32,5 bis 33 Millionen Barrel (Fass; je 159 Liter) zu drosseln. Im August hatten die Staaten laut Internationaler Energieagentur im Schnitt 33,47 Millionen Barrel täglich gefördert. Die Senkung um rund...