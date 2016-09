Zukunft der Literatur

Wird es in Zukunft noch Romane geben? Die Frage scheint angesichts der Konkurrenz durch Computerspiele, TV-Serien und andere Erzeugnisse der Unterhaltungsindustrie berechtigt. Kleine Verlage und der stationäre Buchhandel kämpfen ums Überleben. Wer heute vom Schreiben leben will, sieht wenig rosige Zeiten auf sich zukommen. Für Ernst-Wilhelm Händler trifft das allerdings nicht zu. Als ehemaliger Geschäftsführer eines metallverarbeitenden Unternehmens und »Immobilienentwickler« ist der von der bürgerlichen Kritik hochgelobte, mit renommierten Literaturpreisen bedachte Romancier vermutlich entlastet von den ökonomischen Sorgen, die das Leben eines freiberuflichen Autors in der Regel mit sich bringt.

In seinem 2014 erschienenen Essay »Versuch über den Roman als Erkenntnisinstrument« spekuliert Händler auf eine eher abwegig erscheinende Weise darüber, ob und wie es mit der erzählenden Literatur weitergeht, wenn die »künstliche Intelligenz« in unserem Zusammenle...