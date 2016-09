Autor Johannes Nichelmann nennt »No Land Called Home – Rückkehr in die Provinz« ein »Integrationsstück«. Es geht um ihn selbst: Er war in Bayern beim sogenannten Integrieren gescheitert. 1989 in Ostberlin geboren, kam er mit zwölf in ein bayerisch-schwäbisches Nest und wollte nach Schulabschluss 200...