Vor einigen Wochen hat der Bezirk Altona eine Platte, also ein Nachtlager von Obdachlosen, am Nobistor, am nördlichen Ende der Reeperbahn, geräumt. Jetzt vertreibt der Bezirk Mitte an der Helgoländer Allee Obdachlose, die dort in Zelten kampiert haben. Was sagen Sie zum Vorgehen der Bezirke?

Vor dem Hintergrund, dass die Menschen, die geräumt wurden, keine Alternative zu ihren Platten haben, finde ich das inhuman. Die Verwaltung hätte auch die Möglichkeit und rechtliche Handhabe, sie dort zu dulden. Den Geräumten den Campingplatz zu empfehlen, finde ich zynisch. Und auf überfüllte Notunterkünfte hinzuweisen finde ich noch befremdlicher. Zumal sie diese ja auch noch rechtlich durchsetzen müssten. Man muss ganz klar sagen, beim Räumen der Platte verlieren die Menschen oftmals den Rest von dem, was sie noch haben. Schlafsack und Isomatte müssen dann neu beschafft werden. Da sind wir dann wieder gefragt, diese Gegenstände aufzutreiben, damit die Menschen nicht...