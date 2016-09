Im Mordfall Yangjie Li hat die Staatsanwaltschaft Anklage beim Landgericht Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) gegen den Polizistensohn Sebastian F. (21) und dessen Lebensgefährtin Xenia I. (20) erhoben. Das aus Dessau stammende Paar, das seit knapp vier Monaten in Untersuchungshaft sitzt, ist dringend tatverdächtig, die 25jährige chinesische Studentin am 11. Mai missbraucht und gemeinschaftlich getötet zu haben. Das bestätigte Gerichtssprecher Frank Straube am Dienstag gegenüber jW.

»Nach derzeitigem Stand könnte das Hauptsacheverfahren im November eröffnet werden«, sagte Straube. Darüber werde das Gericht in einem Zwischenverfahren entscheiden. »Natürlich müssen wir noch einmal prüfen, ob hinreichender Tatverdacht für einen Prozess vorliegt«, so der Sprecher. Details zur Anklage werde er mitteilen, sobald die Beschuldigten und deren Verteidiger genaue Kenntnis der Akten hätten.

Bereits am Freitag hatte Sachsen-Anhalts Generalstaat...