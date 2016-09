Jedes Musikstück von Rang weist ein Spannungsverhältnis von Ordnung und Abweichung auf. Lediglich ein Prinzip eisern durchzuführen, bedeutet Langeweile. Ununterbrochene Willkür verhindert jede Orientierung des Hörers und führt ebenfalls zu Abstumpfung. Wie die Spannung zu gestalten ist, dies ist eine der wichtigen kompositorischen Fragen.

Das Programm des diesjährigen Musikfests Berlin, das am heutigen Dienstag endet, wirkte auf den ersten Blick wie eine zufällige Ansammlung von Interpreten und einzelnen Werken. Auf den zweiten Blick ergaben sich aber thematische Zusammenhänge. Zwei Streichquartette Beethovens schienen erst mal wenig in das von Werken des 20. Jahrhunderts bestimmte Programm zu passen. Doch zeigte das Danish String Quartet mit dem späten op. 127 und herausragend das Artemis Quartett mit op. 59/1, wie bereits die Musik der Romantik mit Erwartungshaltungen des Hörers arbeitete, die meist erfüllt wurden – doch auf unerwartete Art. In den Kompo...