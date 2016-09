Einen wunderschönen guten Morgen! In Argentinien wurde am Wochenende der zweite Spieltag der neuen Meisterschaft im Balltreten für Jungs ausgetragen. Mittlerweile hat sie sogar einen Namen, dieses Mal heißt sie »Unabhängigkeitsturnier«. Die Chose läuft ein Jahr, 30 Teams nehmen teil, abgestiegen wird nach einem Durchschnittskoeffizienten, der über drei Jahre ausgerechnet wird. Wie viele Teams am Ende absteigen werden, weiß nur der Henker. In Argentinien sabotieren sich die Funktionäre, gleich welcher Couleur, ständig die eigenen Kampagnen. Nach dem Motto, was ich heute sage, ist morgen längst Zahnschmelz. Lassen wir uns also wie immer überraschen.

Sechs Teams haben nach zwei Matches die Idealpunktzahl erreicht und dabei insgesamt nur zwei Gegentore eingesteckt. Vier Teams sind noch ohne Punktgewinn, dreizehn haben noch nicht gewonnen, sieben haben noch nicht einmal ein Tor zustande bekommen. An diesem Spieltag gingen drei der fünfzehn Matches 0:0 aus, sech...