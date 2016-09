Mit einem kleinen Festival wurde am Wochenende in Berlin Opfern des 11. Septembers gedacht. Man darf Tote nicht gegeneinander aufrechnen, aber es ging dabei nicht um das Jahr 2001, sondern um den blutigen Putsch gegen Salvador Allende und seine Volksfrontregierung 1973 in Chile. Tausende Aktivisten wurden ermordet, Abertausende ins Exil getrieben.

Zu den Ermordeten zählte der populäre Protestsänger Víctor Jara, den Dean Reed als Bruder im Geiste sah, seit er ihn 1970 in Santiago kennengelernt hatte. »Víctor war ein sehr lebensfroher Mensch«, erinnerte sich Reed 1984, »und dabei sehr bescheiden. Meist saß er etwas abseits und spielte für sich auf der Gitarre. Erst wenn er auf der Bühne stand, lebte er richtig auf.«

Veranstaltet wurde das Festival am Franz-Mehring-Platz vom Verein El Cultrún und der Onlinezeitung American Rebel. Im Vorfeld gab es unter anderem eine kle...