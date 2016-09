Staatstragende Rocker

Kaum bekannte, aber gut vernetzte Motorradklubs: Auch Justizbeamte und Polizisten mischen in der Bikerszene mit (jW berichtete am 6. August). Die Vereine tragen Namen wie »Haft-Kraft JVA Kiel«, »Jail Connection Frankenthal« oder »Kerkermeister NRW« und existieren im gesamten Bundesgebiet.

Die »Jailbiker Sachsen-Anhalt«, »ein Klub von Motorradfans, die beruflich in Haftanstalten in Sachsen-Anhalt tätig sind«, zeigen auf ihrer Homepage ein Foto von einer ihrer Veranstaltungen. Auf diesem ist ein glatzköpfiger Mann mit Bierglas in der Hand zu sehen. Dessen T-Shirt trägt die Aufschrift »Vizeweltmeister ’45«. Die Facebook-Seite »Biker & Motorradfreunde aus dem BLK« (Burgenlandkreis), auf der sich die Jailbiker austauschen und auf der Fotos von ihnen eingestellt sind, hat die Facebook-Seite »Regierung gegen Rocker – nicht mit uns» gelikt. Diese verbreitet rechte Inhalte und verlinkte auch eine Pressemitteilung der Hells Angels Rostock. Rafael Behr, Professor...