Nach der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern hat sich der Zentralrat der Juden in Deutschland entsetzt über den Erfolg der AfD gezeigt. Dieser sei ein »Armutszeugnis für Deutschland«, erklärte Zentralratspräsident Josef Schuster am Montag in Berlin. »Offenbar ist vielen Wählern nicht klar, oder sie nehmen es billigend in Kauf, dass sich die AfD weder in Mecklenburg-Vorpommern noch bundesweit klar vom rechtsextremen Spektrum abgrenzt.« Noch deutlicher als Schuster wurde die frühere Präsidentin des Zentralrats, Charlotte Knobloch: »Dass eine rechtsextreme Partei, die unverblümt widerlich gegen Minderheiten hetzt und mobilisiert, in unserem Land ungebremst aufsteigen kann, ist ein wahrgewordener Alptraum«, sagte sie am Montag in München.

Die AfD-Bundesvorsitzende Frauke Petry wertete den Wahlausgang als persönlich...