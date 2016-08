Am Freitag legte die HSH Nordbank ihre Halbjahresbilanz vor. Das wegen fauler Schiffskredite in Schieflage geratene Institut wies Gewinne vor Steuern in Höhe von 171 Millionen Euro aus.

Die EU-Kommission hat der HSH zur Auflage gemacht, sich bis 2018 einen neuen Käufer zu suchen. Andernfalls wird sie abgewickelt, die rund 2.000 Arbeitsplätze wären gefährdet. Deshalb hofft die Landesregierung auf einen Verkauf an eine andere Landesbank. »Es gibt eine Plausibilität für eine Lösung im Landesbankensektor«, sagte Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Grundsätzlich sei er zuversichtlich, dass die HSH trotz hoher Belastungen durch die Schiffskrise Interesse bei anderen Banken wecken werde. »Ich gehe davon aus, dass strategische Investoren den Wert der HSH sehen«, sagte er. Er selbst sei bereits von Interessenten angesprochen worden. »Ich sehe auf jeden Fall Chancen, die wir nutzen ...