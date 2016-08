Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern am 4. September tritt links von der SPD nicht nur die Linkspartei, sondern – erstmals – auch die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) an. Beide verstehen sich als Parteien der sozialen Gerechtigkeit. In ihrem Programm kritisiert die DKP aber die Ausrichtung der Linkspartei. Die sei mehr mit internen Grabenkämpfen als mit der Regierung befasst. Außerdem lehne sie die Revolution ab und versuche ihre Ziele mit Hilfe von SPD und Grünen zu erreichen, welche sich beide als linke Parteien disqualifiziert hätten. Zur Durchsetzung ihres Wahlprogramms fordert die DKP allerdings einen »revolutionären Bruch« mit dem kapitalistischen System. Die Kandidatur zur Landtagswahl diene »dem Ziel, eine breitestmögliche Öffentlichkeit mit dem Programm der DKP vertraut zu machen«, so der Rostocker Wahlkandidat Daniel Leon Schikora am Mittwoch gegenüber der jW.

Das revolutionäre Pathos des DKP-Programms wirkt ein wenig angestaubt, ge...