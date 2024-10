Wenn am 11. November in Aserbaidschans Hauptstadt Baku die diesjährige UN-Klimakonferenz zusammentritt, werden – wie meist – die Konfliktlinien zwischen den reichen Ländern des Nordens und den Staaten des Südens verlaufen. Die Regierungen aus Afrika, Südamerika und Südasien wollen, dass die alten Industriestaaten endlich ihre Treibhausgasemissionen rasch und drastisch reduzieren. Weiter verlangen sie finanzielle Unterstützung bei der Anpassung an den Klimawandel und...