Präsident Nicolás Maduro ist überzeugt: »Venezuela sagt ja, wir möchten Teil der BRICS sein, unseren bescheidenen Beitrag leisten und den Aufbau dieser neuen Architektur, dieser neuen globalen Geopolitik, dieser neuen Welt, die bereits im Entstehen ist, begleiten.« Dies erklärte er bereits Ende Mai 2023 bei einem Treffen der südamerikanischen Staatschefs. Im Juli dieses Jahres kündigte er in seiner wöchentlichen Fernsehsendung »Con Maduro Más« an, Venezuela habe off...