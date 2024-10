Es wirkt wie ein Scherz der Weltgeschichte: Ursprünglich vier Staaten haben 2006 eine Vereinigung gegründet. Damals kamen vier Außenminister aus Brasilien, Russland, China und Indien in New York zusammen. Sie taten dies ausdrücklich gegen die Dominanz der USA in Politik und Weltfinanz. Ihr Klub nannte sich »BRIC«, ein Kürzel, das von einem Investmentbanker namens Jim O’Neill einfallslos aus den Anfangsbuchstaben der zunächst vier Länder Brasilien, Russland, Indien u...