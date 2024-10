Normalerweise sind es die BRICS-Mitglieder Russland und China, die in der westlichen Berichterstattung als Schurkenstaaten im Mittelpunkt stehen. Doch vor dem Gipfeltreffen der Gruppe in Kasan in dieser Woche befand sich unversehens ein Land negativ in den Schlagzeilen, das ansonsten gern umworben wird: Indien. New York Times und ­Washington Post verbreiteten, dass Indiens Innenminister Amit Shah persönlich in die Ermordung eines Sikh-Aktivisten in Kanada verwickelt...