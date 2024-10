Für mich gab es Ende der 70er Jahre nur drei deutschsprachige Autoren, die wirklich was zählten, und zwar in dieser Reihenfolge: Rolf Dieter Brinkmann, Jörg Fauser und Peter Handke. Brinkmann ist jetzt schon seit fast 50 Jahren tot, Fauser seit 37 Jahren. Handke lebt noch. Als notorischer Fußgänger außerhalb ausgetretener Pfade war er selten auf gefährlichen, weil vielbefahrenen Autorouten unterwegs. Was mit der deutschen Literatur passiert wäre, wenn sie ihre beid...